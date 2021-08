CNA AVEZZANO: OTTIMO RISULTATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E OPEN FIBER

Plauso rivolto dalla CNA di Avezzano alla convenzione stipulata dall’amministrazione del capoluogo marsicano e la società Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica; è quanto espresso dall’Associazione marsicana per voce del Presidente Francesco D’Amore.

Poco più di 4 mesi fa, afferma D’Amore, in una nota stampa diramata dalla CNA, rivolgevamo un monito ben preciso all’amministrazione comunale di Avezzano affinché non venissero vanificati tutti gli sforzi fino ad allora profusi per il raggiungimento di tale accordo, ovvero per offrire a tutta la cittadinanza servizi telematici di ultima generazione per il miglioramento dei processi lavorativi e della vita di ognuno di noi sempre più alle prese con modalità di smart-working, formazione e didattica a distanza. Pertanto riteniamo questo, conclude D’Amore un traguardo di notevole rilevanza per cittadini, imprese, uffici pubblici, insomma per l’intera comunità.

Alle congratulazioni di D’Amore, fanno eco le parole di Fabrizio Belisari, Direttore della CNA di Avezzano, il quale rivolge un particolare ringraziamento all’assessore comunale Emilio Cipollone e all’intera amministrazione Di Pangrazio, per aver fatto segnare un importante cambio di passo ad una città come Avezzano in cui da oggi ben 15 mila unità, tra abitazioni e pubblici uffici potranno godere di una connettività a velocità fino a 10 gigabit al secondo che gli addetti ai lavori, sottolinea Belisari, sanno benissimo cosa vuol dire. Come diceva il Presidente D’Amore, smart-working, formazione a distanza, ma anche telemedicina, videosorveglianza, domotica, industria 4.0, sono sinonimi di crescita e consolidamento del tessuto economico del nostro territorio, delle imprese che in esso operano, ovvero sicurezza e incolumità per l’intera collettività, questa la conclusione di Belisari.