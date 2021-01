CNA AVEZZANO: RINNOVATI I VERTICI DEL CONSORZIO EDILCOOP ABRUZZO, E’ L’INGEGNERE BERARDINO PIERLEONI IL NUOVO PRESIDENTE

E’ l’ingegnere Berardino Pierleoni il nuovo Presidente del Consorzio Edilcoop Abruzzo, struttura consortile della CNA di Avezzano, che da circa 15 anni vanta più di 30 imprese operanti nell’edilizia e in settori affini. Il passaggio del testimone tra il Presidente uscente Luciano Massimi e l’ingegner Pierleoni, è avvenuto in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi Venerdì 8 gennaio scorso.

Sono pienamente soddisfatto, fa sapere in una nota Luciano Massimi, che la scelta sia ricaduta su Berardino, persona dall’indiscussa professionalità, serietà e capacità di fare della sua impresa, la Edilenergia srl, in pochi anni, un’azienda leader nel settore dell’edilizia, dell’impiantistica, delle energie rinnovabili.

Ringrazio la CNA di Avezzano e i soci di Edilcoop per avermi affidato questo importante incarico, le prime dichiarazioni rilasciate dal neo Presidente Pierleoni; ritengo strategico il ruolo del Consorzio nel contesto locale al fine di consentire agli artigiani di cogliere nuove opportunità professionali, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento al Superbonus 110%. Edilcoop, con il pieno coinvolgimento del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto tra gli altri da Luciano Massimi, dalla CNA di Avezzano, nella persona del Presidente Francesco D’Amore, da Tiziano Genovesi, validissimo e noto imprenditore locale e da Giuseppe Vicaretti, artigiano edile titolare di un’affermata impresa locale, si pone l’ambizioso obiettivo di fornire gli strumenti necessari a sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove misure incentivanti, in alternativa ai grandi gruppi nazionali e con un approccio socialmente responsabile verso gli artigiani e i clienti privati.

E’ una congiuntura questa, dichiara Fabrizio Belisari, direttore della CNA marsicana, che capita raramente nel corso della vita; da un lato un nuovo scenario, che si chiama Superbonus 110% e che si traduce in nuove e interessanti opportunità per un comparto, quale è quello dell’edilizia che per troppi anni ha pagato un prezzo altissimo ad una crisi economica senza precedenti e che, in un momento storico così delicato, scandito da questa pandemia che sta sconvolgendo ulteriormente gli scenari economici in cui operano le imprese che rappresentiamo, abbiamo ragione di credere rappresenti la ripartenza di tutto, il volano che deve far riprendere nel più breve tempo possibile il giusto corso alla nostra economia. Dall’altro lato una persona, l’ingegner Pierleoni, dalle indubbie capacità professionali, giovane imprenditore e che ha sposato a pieno il concetto di Consorzio, del fare squadra, con un “approccio socialmente responsabile”, come da lui stesso affermato, un concetto di non poco rilievo che, chi vive la CNA, chi ogni giorno viene a contatto con le piccole imprese, applica di default per difendere i piccoli imprenditori dagli interessi e dalla ricerca di mero business che spesso muove i grandi gruppi.

Piena soddisfazione, per la scelta di Berardino Pierleoni alla guida di Edilcoop è espressa anche da Francesco D’Amore, Presidente della CNA di Avezzano, il quale nel rinnovare il sostegno alle azioni che Edilcoop intraprenderà a stretto giro con la guida del neo Presidente, sottolinea l’intenso lavoro condotto in questi mesi per organizzare gli uffici in modo da cominciare a dare delle risposte concrete a quanti, cominceranno a richiedere consulenze e sopralluoghi per i lavori da effettuare. Per questo, conclude D’Amore, un sentito ringraziamento va al Presidente uscente Luciano Massimi, a tutti gli altri amministratori del Consorzio ribadendo che gli uffici della CNA e lo staff di tecnici e professionisti di Edilcoop sono a completa disposizione sia delle imprese che intenderanno entrare a far parte del Consorzio, viste le manifestazioni di interesse già ricevute, sia dei clienti privati che vorranno affidare i lavori ad Edilcoop.