CODICE ROSSO: MISURA DI SICUREZZA DELLA LIBERTÀ VIGILATA PER UN 52ENNE DI BISENTI

Ieri, gli agenti del Commissariato di Atri hanno dato esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo dott. Marco Procaccini su proposta del P.M. dott.ssa Francesca Zani, a carico di un 52enne di Bisenti, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento giudiziario è stato emesso a seguito di attività di indagine compiuta dagli uomini del Commissariato di Atri, intervenuti nel mese di febbraio su richiesta dei familiari dell’uomo, che nel corso dell’ennesima lite in famiglia, dopo aver spintonato la moglie, insultandola con epiteti offensivi anche davanti ai minori presenti in casa, aveva scardinato con violenza la porta di casa e poi, a fatica, grazie all’intervento di altri familiari, si era allontanato..

Dal racconto delle vittime ai poliziotti emergevano anni di maltrattamenti del 52enne ai danni della moglie e dei figli, sin da quando erano piccoli, dovuti all’abuso di sostanze alcoliche che frequentamente ne alteravano il carattere, rendolo aggressivo e violento. L’esasperazione dei membri della famiglia era ormai arrivata al culmine tanto che si erano determinarti denunciare il tutto, chiedendo aiuto alle istituzioni. Ne nasceva una tempestiva attività di indagine, coordinata dal P.M. del pool del cd codice rosso, il quale richiedeva, in via provvisoria, l’emissione del provvedimento eseguito ieri carico del 52enne, ovvero la misura di sicurezza della libertà vigilata con la prescrizione di soggiornare in un centro terapeutico adeguato.