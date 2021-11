COLLARMELE. COMUNITÀ IN LUTTO PER SCOMPARSA DI PEPPINO VILLANUCCI

Lutto a Collarmele per la scomparsa di Peppino Villanucci, storico attaccante della squadra di calcio. Una notizia che ha scosso l’intero paese, in tanti in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ci mancherai bomberone Riposa in pace, hanno scritto gli amici sulla pagina dell’ASD Collarmele calcio.