COLLARMELE. DANNO FUOCO ALLE STERPAGLIE E PROVOCANO UN INCENDIO

Danno fuoco alle sterpaglie e provocano un incendio. Il fatto è accaduto a Collarmele, dove qualcuno, ha pensato bene di bruciare le sterpaglie. Le fiamme si sono subito estese provocando un incendio, che per domarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Un fatto gravissimo, innanzitutto perché dare fuoco alle sterpaglie è vietato già normalmente figuriamoci in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo.

A dir poco critico il Sindaco di Collarmele Tonino Mostacci, il quale ha legato ad un post su Facebook tutto il suo sdegno per quanto accaduto e tutta la sua gratitudine ai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

“Ringraziamo i vigili del fuoco per il pronto intervento”, ha scritto il Primo Cittadino Mostacci . “Mentre per quei “campioni ” che danno fuoco alle sterpaglie in questi momenti di grossa criticità preferisco non sbilanciarmi per evitare turpiloquio”.