COLLARMELE E’ MORTO FRANCESCO D’AVOLIO, E’ STATO VICE SINDACO DEL PAESE

Lutto a Collarmele dove è scomparso Francesco D’Avolio, persona molto conosciuta in paese e nel comprensori marsicano, in passato aveva ricoperto anche la carica di Vice Sindaco.

L’amministrazione Comunale ha legato in un messaggio il proprio cordoglio per la grave perdita: “L’amministrazione comunale di Collarmele si unisce al dolore alla famiglia D’Avolio per la scomparsa del caro Francesco. Francesco D’Avolio è stato vicesindaco del nostro Comune e persona attiva nella nostra società“.