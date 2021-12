COLLARMELE SCELTO COME LOCATION DI UNA SCENA DEL FILM “IL TRIONFO ” CON PROTAGONISTA ANTONIO ALBANESE

Collarmele scelto come location del nuovo film Il Trionfo che vede come protagonista l’attore Antonio Albanese.

“Ringrazio il registra Riccardo Milani (Benvenuto presidente, Come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di morto) per aver scelto Collarmele come location di una scena del suo nuovo film “Il Trionfo ” con protagonista Antonio Albanese. Quella di oggi era l’ultima giornata di riprese e quindi possiamo dire che il film si è concluso a Collarmele. Una bella soddisfazione per tutto il nostro aspro ma bellissimo territorio. Grazie alla nostra Concetta Grassi che ha seguito tutto il lavoro amministrativo e logistico”.