Si è insediato il consiglio comunale di Collarmele. Un consiglio comunale partecipato in cui il sindaco Mostacci Antonio ha giurato e comunicato l’aggiunta comunale firmata da Enzo Incarnati assessore con carica di vicesindaco e Sara D’Agostino. Presentato anche il programma di mandato. Il Sindaco ha espresso soddisfazione per il grande successo elettorale e ha promesso impegno e determinazione nella perseguimento degli obiettivi rappresentati in campagna elettorale.