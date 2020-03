COLLARMELE. SI REGISTRANO 4 NUOVI CASI DA CORONAVIRUS

RIPORTIAMO IL POST DEL SINDACO TONINO MOSTACCI

Comunichiamo a tutti i cittadini che purtroppo i 4 tamponi eseguiti nella giornata di ieri sono riaultati tutti positivi. Non è certamente una buona notizia, ma le persone erano già in quarantena da qualche giorno ed appartengono allo stesso nucleo familiare. Tutti e 4 sono in buone condizioni e non presentano sintomi. Continuiamo a seguire le indicazioni fornite e vinceremo insieme questa battaglia. Non abbattiamoci, sapevamo che questa erano i giorni più complicati e siamo sicuri che tutto andrà per il verso giusto. Prudenza e fiducia. Una calorosa vicinanza alla famiglia coinvolta.