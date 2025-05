Collarmele. Tutto pronto per la quinta edizione di HMD Fighting Cup

Sabato 17 maggio, alle ore 15:00, in piazza 1° Maggio a Collarmele (AQ) avrà luogo la quinta edizione di HMD Fighting Cup, la manifestazione di arti marziali organizzata dalla Scuola di Arti Marziali Hwal Moo Do di Collarmele – inscritta nell’ambito di HMD Italia − che da anni costituisce un significativo momento di raccordo di scuole provenienti da tutta Italia. Alcuni degli atleti risultano pluripremiati a livello nazionale e internazionale. La realtà collarmelese, guidata dal Maestro Filippo Marzella sin dai primi anni 2000, rappresenta ormai un esempio virtuoso di presidio sociale e culturale, capace di attrarre atleti da tutto il territorio e di porsi a modello di una pratica affascinante che va al di là della dimensione agonistica e non agonistica. L’arte marziale è, infatti, legata sin dalla sua nascita alle correnti della Filosofia Orientale e al perseguimento di un rapporto equilibrato tra individui, sport e natura.

Per l’Abruzzo interno, HMD Fighting Cup dimostra quanto altre discipline sportive, oltre alle più consolidate realtà legate al mondo del calcio, costituiscano un volano per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne appenniniche. La manifestazione di HMD Italia a Collarmele è infatti un’occasione per promuovere il territorio e le sue potenzialità, un impegno che l’associazione conduce con vivacità anche attraverso l’organizzazione della Settimana dello Sport nei mesi estivi.

A Collarmele sono attesi 150 atleti, che attraverso questa gara non agonistica affrontano uno stimolante banco di prova in prospettiva delle competizioni nazionali, europee ed extraeuropee che vedono ogni anno ragazzi e ragazze impegnati con risultati straordinari.

L’evento è aperto a tutti!