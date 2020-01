COLLECORVINO, DIPENDENTE DI UNA SOCIETA’ DI SLOT MACHINES RAPINATO IN STRADA DI 60MILA EURO DA TRE MALVIVENTI

Tre malviventi a volto coperto, questa mattina a Collecorvino in località Santa Lucia, hanno affiancato con un’auto un dipendente di una società di slot machines e gli hanno sottratto 60mila euro dileguandosi in ben che non si dica. Quest’ultimo, si stava recando in banca per depositare la somma di denaro rubata dai rapinatori dopo averla prelevata in alcune sale giochi. Probabilmente, la rapina è stata ben preparata e studiata da tempo. Accertamenti ed indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.