COLLECORVINO (PE): ARRESTATO SORVEGLIATO SPECIALE SORPRESO CON DROGA IN CASA

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nel contesto della provincia di Pescara volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite con particolare riguardo al contrasto dello smercio illegale delle sostanze stupefacenti immesse sul territorio.

In tale contesto infatti, sono in corso di svolgimento da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Collecorvino (PE), a conclusione di articolata attività di Polizia Giudiziaria, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo cl. 97 residente in quel centro, il quale dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’attività nasce da un controllo d’iniziativa svolto da una pattuglia di quel Comando impegnata in un servizio di perlustrazione e di controllo del territorio. Nell’occasione nel transitare nella zona di Cappelle sul Tavo (PE), la stessa notava transitare a bordo della sua autovettura un noto soggetto gravato da numerosi precedenti penali ed in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Collecorvino (PE). Immediatamente, i militari, raggiungevano il veicolo intimando l’ALT per procedere ai previsti controlli. Il conducente si rivelava essere proprio il sorvegliato speciale già notato dai Carabinieri e si trovava senza giustificato motivo in Comune diverso da quello in cui, in forza alla misura di prevenzione, avrebbe dovuto permanere.

Successivamente la pattuglia decideva di approfondire gli accertamenti eseguendo una perquisizione presso il domicilio del sorvegliato. È proprio in tale contesto che l’attività di P.G. svolta, portava al rinvenimento di 87 Kg di marijuana triturata e ben occultata all’interno di alcuni sacchi di plastica, 33 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Il materiale illecito rinvenuto veniva sottoposto a sequestro in attesa delle successive analisi che dovranno stabilire il principio attivo delle sostanze. L’uomo che veniva dichiarato in stato di arresto, fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, ultimate le incombenze di rito, su disposizione della locale A.G., è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata odierna.