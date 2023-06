24 GIUGNO A COLLELONGO

LA CAMMINATA SUL SENTIERO FRASSATI

Sulle orme del giovane Beato

In allegato locandina

Sabato 24 giugno il tradizionale appuntamento con la camminata a piedi sul Sentiero Frassati della Marsica, che va da Collelongo fino alla Fonte di Sant’Elia. Il tema della giornata è uno dei motti che il giovane beato Piergiorgio Frassati amava ripetere: “Vivere e non vivacchiare”. L’appuntamento per tutti è alle 8, con il ritrovo presso la Chiesa Madonna a Monte di Collelongo, da dove inizierà il cammino a piedi. Alle 12, in programma la Messa, presieduta da don Bruno Innocenzi, presso la Fonte di Sant’Elia. Alle 13 pranzo al sacco tutti insieme e alle 14,30 si riparte per tornare a Collelongo. Arrivo previsto intorno alle 16,30. L’iniziativa, con la grande disponibilità e accoglienza del Comune di Collelongo è promossa da: Azione Cattolica diocesana, Agesci, Cai Coppo dell’Orso Vallelonga, parrocchia di Collelongo, Associazione Borghi Autentici d’Italia.