COLONNELLA, 28ENNE ENTRA IN CASA DELLA EX FIDANZATA E BEVE DELLA CANDEGGINA: DOPO LA LAVANDA GASTRICA IN OSPEDALE, VIENE ARRESTATO

Un giovane 28enne di Martinsicuro, nel tentativo di riallacciare la relazione amorosa con la sua ex fidanzata, si è introdotto nella abitazione di lei a Colonnella abusivamente e , non trovandola, ha intenzionalmente ingerito della candeggina. La sua amata si era da tempo trasferita presso la casa dei suoi familiari. Sentendosi immediatamente male, il ragazzo ha chiesto aiuto ai suoi genitori i quali lo hanno accompagnato all’ospedale di Giulianova dove è stato sottoposto a lavanda gastrica. Purtroppo per lui, una volta sentitosi meglio e dimesso dal nosocomio, è scattato l’ordine di arresto, emanato dalla competente procura, per violazione di domicilio ed è finito nel carcere di Castrogno. E’ pendente , inoltre nei suoi confronti , una denuncia per maltrattamenti in famiglia a causa di un episodio accaduto in un locale di San Benedetto del Tronto alcuni mesi prima. La ragazza sarebbe stata malmenata.