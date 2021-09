COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L’AQUILA: TRASFERIMENTI PER IL TENENTE COLONNELLO COSIMO GIOVANNI PETESE E IL MAGGIORE LUIGI BALESTRA

Il Tenente Colonnello Cosimo Giovanni Petese, comandante del Reparto Operativo, e il Maggiore Luigi Balestra, comandante della Compagnia, lasciano L’Aquila.

Il Ten. Col. Petese ha comandato per quattro anni il Reparto Operativo, dopo aver diretto per due anni il Nucleo Investigativo del capoluogo. Il suo trasferimento lo porterà a Bologna, dove avrà l’incarico di capo sezione operazioni e logistica del Comando Provinciale. Il Magg. Balestra, dopo aver comandato per tre anni la Compagnia di L’Aquila, raggiungerà invece la città di Agrigento, dove assumerà il comando del Nucleo Investigativo.

Questa mattina i due ufficiali hanno salutato i loro collaboratori e tutti i militari del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila. Il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola Mirante, li ha ringraziati per il lavoro svolto, augurando loro le migliori soddisfazioni per i futuri incarichi.