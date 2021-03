Come fare una donazione online: la donazione con paypal

Chiunque abbia una connessione a internet può oggi fare comodamente da casa sua donazioni mensili ricorrenti, o anche una tantum, a ONLUS e organizzazioni di vario genere. Si tratta di un buon modo per rendersi utili agli altri, attraverso il sostegno economico. In un periodo in cui uscire di casa è ancora pericoloso e il volontariato non è possibile a tutti, fare una donazione online a una ONLUS è un buon modo per sentirsi ancora utili e attivi.

Le modalità per la donazione online

Non serve avere a disposizione dei contanti per fare una donazione Onlus, sono infatti varie le modalità di pagamento oggi accettate da queste realtà. È infatti possibile fare donazioni anche tramite bonifico bancario, o utilizzando una normale carta di credito. Per farlo è sufficiente accedere al sito della singola associazione di volontariato che si intende appoggiare; sarà facile trovare l’area donatori e le varie modalità proposte per il pagamento. Alcune Onlus accettano anche pagamenti tramite app o sistemi di pagamento come Paypal che permettono di non indicare i dati quale il numero di carta di credito o l’IBAN. Certo è che quest’ultimo dato è particolarmente pratico: utilizzando per le donazioni IBAN o numero di carta di credito è possibile attivare una donazione ricorrente. Si tratta di una somma di denaro dell’entità che si desidera, anche molto piccola, che sarà versata ogni mese a una specifica Onlus. Un piccolo gesto che può fare la differenza.

Le donazioni in memoria

Una donazione in memoria viene fatta quando si usa questo gesto nobile per ricordare una persona ormai scomparsa. Alcuni sostenitori delle Onlus fanno donazioni in memoria dei figli scomparsi prematuramente, dei genitori che mancano da molti anni o anche in ricordo di una personalità di spicco, o che si è dimostrata particolarmente importante per una persona o una famiglia. Oggi più che mai questo gesto appare particolarmente intenso, visto che per vari mesi in Italia i funerali sono stati forzatamente a ridotta partecipazione. Invece di porre fiori sulla tomba del caro estinto, o anche oltre a questo gesto, lo si ricorda aiutando gli altri con una donazione in memoria.

Donazioni detraibili

In Italia le vigenti leggi consentono due interessanti azioni che riguardano le donazioni. La prima riguarda la deducibilità o detraibilità delle somme offerte in donazione a una Onlus o a qualsiasi organismo senza fini di lucro. Questo permette di ottenere un diretto ritorno di quanto donato, attraverso la tassazione annuale. Oltre a questo è possibile devolvere alle medesime organizzazioni il 5×1000 di quanto già pagato ogni anno con le proprie tasse.

Le donazioni a MSF

Tra le varie Onlus operanti in Italia e all’estero, MSF si configura come una delle più interessanti cui fare donazioni mensili in questo periodo. La Onlus Medici Senza Frontiere si occupa di intervenire in tutti le emergenze umanitarie di tipo sanitario, grazie alla loro esperienza di oltre 50 anni in questo campo. Abbiamo potuto apprezzare l’azione di MSF anche nel nostro Paese nel corso degli anni, e soprattutto durante la pandemia da coronavirus ancora in atto. Nell’area donatori Medici Senza Frontiere troviamo tutte le indicazioni necessarie per fare una donazione, con la modalità, le tempistiche e la consistenza che desideriamo.