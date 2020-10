Come funziona Moneyfarm: tutto quello che devi sapere

Moneyfarm è senza dubbio una delle società più interessanti nel settore della consulenza finanziaria indipendente, un’azienda in grado di proporre un servizio innovativo tra i più apprezzati dagli utenti, come si evince dalle tantissime recensioni positive lasciate dai clienti nelle piattaforme terze come Trustpilot.

D’altronde è riuscita a soddisfare un’esigenza comune a migliaia di italiani, ricevere supporto professionale per gestire in modo ottimale i propri investimenti.

Negli ultimi anni è cresciuto in modo considerevole il numero di persone che investono da sole i propri risparmi, tuttavia la maggior parte non possiede competenze adeguate per analizzare i mercati finanziari e creare strategie di lungo termine efficaci e personalizzate.

Ed è proprio qui che entra in gioco Moneyfarm, società autorizzata dalla Consob e dalla FCA inglese (Financial Conduct Authority), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e in grado di vantare tra i principali investitori gruppi del calibro di Poste Italiane, Allianz e i fondi United Ventures e Cabot Square Capital.

Il servizio è incentrato negli investimenti in ETF, fondi quotati e regolamentati che replicano un indice di riferimento, sui quali è possibile investire da soli oppure dietro le indicazioni degli esperti di Moneyfarm.

In alternativa, è possibile affidarsi alla gestione delegata, per lasciare che i professionisti della società si occupino anche delle operazioni di asset management, ovvero del ribilanciamento del portafoglio. Il tutto con un investimento iniziale minimo di 5 mila euro, senza costi di apertura o di negoziazione e con spese di gestione davvero molto basse.





Come investire con Moneyfarm in modo personalizzato

Per capire come funziona il servizio è importante considerare innanzitutto le esperienze dirette degli utenti, ad esempio leggendo questo racconto di Moneyfarm di un cliente da 5 anni, attraverso il quale si possono ottenere informazioni veramente utili per scoprire nel dettaglio cosa offre l’azienda.

Il servizio viene fornito tramite strumenti evoluti completamente digitali, con la possibilità di accedere online dalla piattaforma web ottimizzata oppure dall’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet Android e iOS.

Dopo la registrazione gratuita si deve seguire un processo online piuttosto semplice, essenziale per definire il proprio profilo d’investimento in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, al capitale a disposizione e alla propensione al rischio.

A questo punto, gli esperti di Moneyfarm entrano in azione, selezionando una serie di possibili investimenti adatti alle proprie esigenze con la proposta di portafogli su misura. Dopodiché, è possibile scegliere se investire con le indicazioni ricevute, con il supporto di un consulente finanziario dedicato sempre a disposizione.

Il percorso è interamente pianificato su orizzonti temporali di medio-lungo termine, un approccio che consente di ridurre il rischio per una maggiore sostenibilità del portafoglio d’investimento.

Ad ogni modo, Moneyfarm non vende prodotti finanziari, ma svolge attività di ricerca e analisi per conto dei clienti. Allo stesso tempo si occupa del monitoraggio costante del portafoglio, segnalando interventi di ribilanciamento consigliati che il cliente può accettare o meno in piena libertà.

Gli investimenti diversificati permettono di minimizzare i rischi legati alla volatilità dei mercati finanziari, tuttavia è possibile liquidare la posizione in qualsiasi momento ritirando i soldi senza penali né vincoli.

Il portafoglio può essere alimentato da contributi ricorrenti, ad esempio scegliendo un piano di accumulo a partire da appena 100 euro al mese, oppure con depositi liberi. Dalla web console o tramite app è possibile controllare in ogni momento l’andamento degli investimenti, tuttavia trattandosi di operazioni di lungo periodo non è necessario né proficuo concentrarsi sui rendimenti giornalieri.





Quali vantaggi offre Moneyfarm rispetto agli altri servizi

Il valore aggiunto di Moneyfarm è la proposta di un servizio davvero innovativo, con il quale semplificare gli investimenti e ricevere un aiuto concreto per costruire un portafoglio personalizzato e diversificato.

Dal 2011, anno della fondazione della società, Moneyfarm ha ricevuto tantissimi riconoscimenti si è aggiudicata per 5 volte consecutive il titolo di miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia da parte dell’Istituto tedesco di qualità ITQF.

I fondi dei clienti sono garantiti, poiché sono depositati presso banche terze e differenziati da quelli della società, oltre alla protezione del Fondo Nazionale di Garanzia. Nata in Italia da un progetto di Paolo Galvani e Giovanni Daprà, oggi Moneyfarm ha sedi a Milano, Cagliari e Londra ed è monitorata dalla Consob e dalla FCA inglese.

Senza contare la fiducia riscossa da grandi aziende come Poste Italiane, una collaborazione che ha portato alla creazione di servizi dedicati per il risparmio gestito come Postefuturo Investimenti.

Un punto di forza di Moneyfarm è senz’altro l’ampia libertà lasciata ai clienti, che possono scegliere in modo autonomo se seguire le indicazioni professionali dei consulenti, oppure delegare la gestione del portafoglio al 100% agli esperti della società.

Il cliente viene accompagnato durante tutto il percorso, con avvisi, analisi e report periodici, ma anche suggerimenti per allineare il portafoglio alle condizioni dei mercati finanziari, per mantenere un patrimonio investito sempre bilanciato e adeguato al target definito. In più, bisogna riconoscere che i costi bassi sono veramente competitivi, soprattutto se confrontati con quelli applicati dalle principali banche e SIM.