Come guadagnare in rete seguendo percorsi virtuosi

Ogni giorno migliaia di utenti anche in Italia cercano strade per monetizzare in rete tramite investimenti, scommesse, giochi e lotterie varie. Nella maggior parte dei casi non si vanno tuttavia ad applicare vere e proprie strategie che consentano di ottenere risultarti nel lungo periodo. Si tende viceversaad affidarsi alla sorte certi che prima o poi qualcosa di buono capiterà.

Un ragionamento che è il nemico principale da battere dato che quasi mai i soldi arrivano in modo casuale. E la prima cosa a cui si dovrebbe prestare attenzione è la gestione del denaro. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I settori più richiesti in rete

Il discorso vale soprattutto per alcuni settori, quelli intorno ai quali girano soldi ed interesse, ovvero gioco d’azzardo, scommesse, trading. Per tutti vale una raccomandazione: scegliere intermediari affidabili e regolamentati.

Per gioco e scommesse ad esempio, esiste una normativa apposita che va ad inquadrare gli interlocutori all’interno di liste di gioco responsabile, da intendersi come la possibilità di accedere ad un’esperienza sicura. Un esempio è il bookmaker di scommesse Novibet, tra quelli maggiormente in crescita da qualche mese in Italia.

Gestione del denaro

Si parlava di gestione del denaro, concetto particolarmente caro quando si ha a che fare con scommesse o giochi vari. Un errore che commettono in molti è di puntare più soldi di quanto ci si possa permettere di perdere, che sia ad un tavolo verde o su scommesse sportive. Si finisce spesso per giocare tutto ciò che è presente sul proprio conto da gioco, e se l’intuizione non è felice si perde tutto.

Si dovrebbe agire sempre diversamente, considerando quanti sono i soldi presenti sul proprio conto e, sulla base di quelli, investire solamente una percentuale così da avere un paracadute in caso di perdita.

Gestione delle emozioni

Altro consiglio è quello di cercare di gestire le proprie emozioni al meglio. Quando si ha a che fare con il denaro è facile ritrovarsi in una condizione di forte stress o ansia che potrebbe spingere a compiere azioni scorrette. Il consiglio è sempre quello di iniziare a puntare soldi solo quando ci si sente realmente rilassati, con la mente lucida.

Bisognerebbe avere poi la freddezza per capire quando ci si trova in uno stato di dipendenza: succede spesso soprattutto per il gioco d’azzardo e per le scommesse. Nel momento in cui ci si sente dipendenti si dovrebbe avere la lucidità di staccare; il denaro perso altrimenti può andare ad influire negativamente anche sul resto della propria vita

Scommesse online: studiare e analizzare sempre

Per chi scommette c’è poi un aspetto fondamentale che viene spesso tralasciato: lo studio e l’approfondimento. La scommessa viene vista come un gioco vista la facilità di approccio, tramite web. In realtà si dovrebbe analizzare ogni match prima di piazzare una scommessa.

Spesso i bookmakers inseriscono quote che non riflettano la realtà, per attirare utenti: va sempre valutato ogni aspetto legato ad un evento senza lasciarsi influenzare troppo da bonus ed offerte varie.

Da ricordare poi di registrarsi solo su bookmakers e piattaforme registrate ADM, quindi regolamentate: anche qui evitare di cadere nella trappola di scegliere il primo portale che si trova solo perchè offre condizioni migliori.