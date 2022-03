Come l’innovazione tecnologica sta cambiando le nostre vite

Un cambio radicale che parte da lontano, non è certamente un qualcosa di nuovo; il processo è in atto da anni, in modo costante, visto che l’evoluzione è la base del progredire di qualsiasi società. Con riferimento al mondo del digital poi, gli ultimi tempi hanno visto questa tendenza progredire in modo sempre più spedito.

Più si va avanti e più i mutamenti sono rapidi, un po’ come una sfera che rotola su un piano inclinato e che acquisisce sempre maggiore velocità. Oggi il discorso si amplia ulteriormente con novità di estremo interesse all’orizzonte, dal mondo dell’intelligenza artificiale (AI, come da sigla in lingua inglese) al Metaverso cui tutti iniziano a guardare con estrema curiosità in quanto potrebbe rappresentare il primo passo verso una realtà parallela da vivere.

Il mondo del multimedia e le sfide future

A dettare i ritmi delle nostre viti sono, oggi, i pc, sempre più veloci e performanti, gli smartphone, che ci accompagnano per buona parte delle nostre giornate. Il tutto per avere accesso alla rete wifi, internet, un mondo parallelo che in alcuni casi diventa ancor più importane della stessa vita reale.

Tutto questo ha innescato un processo di semplificazione delle nostre vite, dato che il web ha effettivamente reso più facili molti passaggi legati alla vita quotidiana che oggi possono essere espletati in modo molto più rapido. Si pensi agli acquisti di beni e servizi di qualsiasi genere, visto che i dati relativi agli ecommerce sono letteralmente schizzati in alto negli ultimi tempi (+18% nel 2021, nel 2020 la crescita era stata addirittura del +45%. Fonte).

Ma alla rete ci si affida anche per altre questioni, ad esempio per gestire il proprio conto corrente tramite home banking, per pagare bollettini ed F24, per investire i propri soldi tramite le piattaforme di trading online, per tutta la sfera ludica visto che negli ultimi anni è salito enormemente il dato relativo a chi gioca in rete.

I settori più in crescita

E proprio questo rappresenta uno spaccato interessante da analizzare, il settore del gioco d’azzardo in rete. Un giro d’affari aumentato del 3,5%, per un valore complessivo di 110,54 miliardi di euro, per un mondo che vede nelle slot la sua gallina dalle uova d’oro. Gli italiani si affidano sempre più alla rete per giocare, attratti dalle offerte che sembrano, in apparenza, irrinunciabili (soprattutto per quanto riguarda le slot machine gratuite online); dalla semplicità di giocare ovunque ci si trovi e in qualunque momento della giornata, tanto basta solo collegarsi tramite il proprio smartphone.

Una medaglia che ha due facce, come spesso accade, una sorridente e ammiccante, l’altra molto più inquietante e portatrice di rischi, legati ai pericoli di perdita del denaro investito (sempre presenti quando si parla di gioco in rete) oltre che all’eventualità di cadere nelle maglie di player che non hanno alcuna regolamentazione e che, di conseguenza, espongono i propri clienti giocatori a rischi di truffe.