COMMISSIONE TERRITORIO: SI AL NUOVO STATUTO DEI CONSORZI DI BONIFICA

La Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” ha dato il via libera al parere, richiesto dalla Giunta, in merito allo schema di statuto dei Consorzi di bonifica elaborato d’intesa con le organizzazioni professionali, previsto dalla legge regionale 45/2019 . Il passaggio in Commissione chiude l’iter di approvazione del modello statutario e disegna il nuovo sistema di governance dei Consorzi. Viene prevista una netta demarcazione tra le funzioni di indirizzo, demandate a Consiglio di Amministrazione e Comitato, e quelle attuative amministrative, di competenza dei dirigenti che vengono responsabilizzati rispetto ai risultati. Si rinnova, inoltre, il sistema di elezione delle cariche e si delinea la figura del revisore unico. Viene definito, infine, un principio di collaborazione tra Consorzi per la realizzazione di attività congiunte. Durante i lavori di questa mattina, inoltre, i commissari hanno espresso parere favorevole sul progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 agosto 1976 n. 43 recante ‘Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale’. Sul punto sono stati ascoltati Nadia Bucchianico e Angelo Mazzocchetti del Dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo.