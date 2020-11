Comprare casa con un mutuo: come ottimizzare le spese con un prestito in corso

L’acquisto di un immobile è uno degli investimenti principali nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la prima casa, una tappa che interessa soprattutto le neo-coppie che decidono di iniziare un percorso di vita insieme.

Non sempre, ovviamente, si ha a disposizione la liquidità necessaria per concludere la trattiva e per coprire tutte le spese correlate. In questi casi bisogna rivolgersi ad un istituto di credito per chiedere un mutuo per poter sostenere i costi relativi all’acquisto dell’abitazione.

All’interno di questo scenario, talvolta è anche possibile che le giovani coppie abbiano già stipulato in precedenza dei finanziamenti e non abbiano ancora restituito del tutto l’importo stabilito.

In tali circostanze sarà determinante comprendere quando e come poter ottenere il capitale necessario per l’acquisto dell’immobile nonostante sia ancora in corso la restituzione di un precedente prestito. Infatti, si può ricorrere alla possibilità di fare un mutuo con un finanziamento soltanto nel caso in cui vengano rispettati alcuni, importanti requisiti.





Mutuo con finanziamento in corso: quando è possibile ottenerlo?

Al giorno d’oggiè possibile ottenere un mutuo anche se si ha un finanziamento in corso, ma le neo-coppie devono essere consapevoli del fatto che la loro situazione finanziaria verrà studiata con maggiore attenzione e che non tutti verranno ritenuti idonei per accedere a questa tipologia di prestito. I requisiti richiesti a coloro che vogliono accendere un mutuo cambiano in base alla società di credito alla quale ci si rivolge.

Tuttavia, un indice che viene preso sempre in esame dagli istituti di credito per studiare la situazione finanziaria delle coppie coinvolte è il rapporto rata/reddito. Per la definizione di questo indice, è sufficiente fare il rapporto tra la rata che il richiedente dovrebbe pagare per la restituzione del capitale (e degli interessi) e il reddito mensile dello stesso.

Questo rapporto viene in genere moltiplicato per 100, così che possa essere espresso in termini percentuali: gli istituti di credito solitamente concedono il mutuo ai clienti che hanno un rapporto Rata/Reddito inferiore al 30%.



Dunque, la banca, o l’istituto preposto, dopo aver valutato attentamente la documentazione relativa alle finanze della giovane coppia coinvolta, possono deliberare il finanziamento per acquistare l’immobile solamente a coloro che saranno in grado di sostenere una rata che non andrà a gravare oltremodo sul reddito mensile.

Da ciò si evince che la presenza o meno di un ulteriore prestito in corso non è un fattore discriminante per l’ottenimento del mutuo. L’importante, come detto, è che la rata complessiva da pagare non vada ad impattare in maniera eccessiva sull’introito mensile. Per questa ragione, risulta altrettanto importante la gestione del proprio patrimonio per non trovarsi mai in difficoltà al momento del versamento delle rate.





Consigli e suggerimenti per una buona gestione delle spese familiari

Ovviamente, una giovane coppia che necessiti di usufruire al tempo stesso di un mutuo e di un finanziamento avrà la necessità di optare per soluzioni oculate, così da intraprendere una strada che non vada a impattare in modo eccessivo sul bilancio.

L’attenzione innanzitutto va posta, dunque, sull’entità delle rate da corrispondere, scegliendo le proposte migliori presenti sul mercato, in grado di assicurare le condizioni più vantaggiose in rapporto alla propria, specifica situazione.

In tal senso, può essere utile consultare approfondimenti dedicati, così come affidarsi a portali comparatori che permettano di avere a disposizione in modo rapido ed esaustivo un quadro completo delle opportunità a disposizione.

La stessa attenzione, come anticipato, dovrà essere posta nell’organizzazione delle altre spese più importanti all’interno della quotidianità familiare, come per esempio quelle legate a luce e gas, andando a individuare le tariffe più convenienti del momento, soprattutto per quello che riguarda il mercato libero, dove i prezzi sono concorrenziali, in quanto non stabiliti da un ente garante.

Al tempo stesso, risulta fondamentale adottare comportamenti virtuosi, legati a ridurre il più possibile gli sprechi e assicurarsi di optare per elettrodomestici dall’alta classe energetica, per limitare i consumi, così come per infissi in grado di non disperdere calore nei periodi più freddi dell’anno e contenere in questo modo le spese legate al riscaldamento.

Una scelta ponderata in merito al mutuo, valutando anche la possibilità di ricorrere a un finanziamento per consolidamento debiti, così come una buona gestione delle spese familiari sono condizioni imprescindibili per una coppia per iniziare in modo sereno la propria vita insieme.