COMUNE DI ORTUCCHIO, GRAZIE ALL’ESERCITO ITALIANO E IN COLLABORAZIONE CON ASL1, UNITI CONTRO IL COVID, GIORNATA DI VACCINAZIONE 1 OTTOBRE

Il Comune di Ortucchio, grazie all’Esercito Italiano e in collaborazione con ASL1, ha organizzato per venerdì 1 ottobre 2021 una giornata dedicata alla vaccinazione riservata a chi non ancora vaccinato o a soggetti in attesa della II dose. Ciò sarà possibile presso la Sede Comunale dalle ore 15.00. Si precisa che le somministrazioni per la prima dose saranno solo ed esclusivamente PFIZER e MODERNA, mentre per chi interessato unicamente alla II^ dose, saranno rispettate le somministrazioni della I inoculazione (pfizer, moderna, astrazeneca).

E’ necessaria la prenotazione entro e non oltre il 30 settembre 2021 presso laSede Comunale o con email all’indirizzo: info@comunediortucchio.it

Si precisa inoltre che, il team sanitario dell’Esercito Italiano si recherà, previa richiesta, presso il domicilio di persone affette da gravi patologie che non consentono loro la deambulazione.



Per informazioni: 388.841.5586