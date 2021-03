COMUNE DI SANTE MARIE E POSTE ITALIANE AL LAVORO PER IL CAMMINO DEI BRIGANTI

Nei giorni scorsi nel municipio si è tenuto un incontro tra il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, e il referente delle filiali dell’Aquila e Teramo Filatelia Poste italiane, Biagio Soffiaturo.

L’ente e l’azienda stanno lavorando per creare un annullo filatelico per il cammino dei Briganti. Il progetto, attualmente in fase embrionale, consisterà nell’annullo e nella realizzazione di

800 cartoline con le immagini più belle del fortunato percorso storico – naturalistico che ogni anno richiama migliaia di appassionati.

“È un orgoglio poter lavorare a un’iniziativa così importante”, ha commentato il primo cittadino, Berardinetti, “ringrazio Poste Italiane e il referente Soffiaturo per averci pensato al cammino dei Briganti come protagonista del loro prestigioso annullo filatelico. Sono sicuro che gli appassionati di filatelia e quanti arriveranno anche quest’anno, non appena le restrizioni covid lo permetteranno, per percorrere il cammino non si faranno scappare le cartoline e l’annullo filatelico”.