CONCERTO PER LA PACE STRAORDINARIO: L’ORCHESTRA DEI RAGAZZI SUONA NEL CORTILE DELL’OSPEDALE CIVILE DI AVEZZANO, IL 7 GIUGNO ORE 17

Dopo dieci anni consecutivi di attività, la pandemia ha interrotto bruscamente il progetto dell’Orchestra dei Ragazzi, formata dagli alunni di tutte le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della Marsica. Dopo questa lunghissima pausa dove non è stato più possibile far suonare i ragazzi insieme, l’Orchestra propone un CONCERTO PER LA PACE STRAORDINARIO simbolo di grande speranza e solidarietà. L’ Orchestra dei Ragazzi si esibirà in un concerto presso il cortile dell’Ospedale Civile di Avezzano il 7 GIUGNO ALLE 17.

«Un Concerto per la Pace Straordinario – raccontano Gianmarco Di Cosimo (Presidente Orchestra Giovanile) e Massimiliano De Foglio (direttore artistico)- per dire grazie a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo di pandemia hanno veramente dato tanto e per esprimere, attraverso la musica, la vicinanza a tutti gli ammalati. Ringraziamo i presidi, i docenti e gli alunni frequentanti il corso musicale e la direzione sanitaria dell’Ospedale di Avezzano per la disponibilità dimostrata nell’organizzare al meglio e in sicurezza la manifestazione. Questo concerto speciale si realizza grazie alla preziosa collaborazione di tutti». Le scuole partecipanti sono: “Argoli” TAGLIACOZZO; “Tommaso da Celano” CELANO; “Vivenza” AVEZZANO.