CONFAGRICOLTURA E BIANCHI TOUR: FACILITIAMO IL RIENTRO DEGLI OPERAI AL MAROCCO

Confagricoltura L’Aquila, visto l’aggravarsi della pandemia e per prevenire tutti i problemi che ci sono stati quest’anno per il reperimento della manodopera agricola, in collaborazione con Bianchi tour ha organizza voli charter per consentire e facilitare il rientro degli operai agricoli in Marocco. “abbiamo preso atto della soppressione, causa covid-19, del consueto servizio dei tre pullman settimanali tra Avezzano e Casablanca e abbiamo pensato di agevolare i nostri dipendenti mettendo a loro disposizione dei voli Charter” afferma Stefano Fabrizi Direttore di Confagricoltura L’Aquila “abbiamo collaborato con Bianchi Tour per fornire un servizio tutto incluso con partenza da Pescara e arrivo a Casablanca.

Facciamo presente che il servizio charter pone garanzie ben maggiori di quelli di linea, per più ragioni e specialmente in epoca covid, dove i vettori di linea sono instabili a livello di programmazione e continuità. I nostri voli organizzati a maggio hanno operato con successo benché le frontiere fossero chiuse ed anche per la costante e continua azione di assistenza diplomatica con le autorità marocchine operata dalla nostra Ambasciata a Rabat. E’ chiaro che questo impegno guarda già al prossimo mese di marzo 2021 quando occorrerà organizzare il ritorno degli operai se la situazione pandemica non dovesse sostanzialmente migliorare” Conclude Fabrizi

Il primo volo Pescara Casablanca, se sarà garantito il raggiungimento di 150 passeggeri, partirà il 13 novembre alle ore 14.00. La quota di partecipazione individuale è di € 369,00. Per tutti i dettagli e per prenotare gli interessati possono rivolgersi alle agenzie Bianchi Tour di Avezzano: Via XX Settembre 118 e Piazzale Kennedy 1, Tel. 0863 441162.