CONFCOMMERCIO, NUOVO CORSO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

La Confcommercio, per il tramite della Società Cat Ascom Servizi, organizza i corsi professionali necessari per tutti coloro che intendono avviare l’attività di agente e rappresentante di commercio.

Nei prossimi giorni di gennaio partirà un nuovo corso. Poiché sono ancora disponibili ancora alcuni posti, si invita chi fosse interessato a contattare la Confcommercio di Pescara in Via Aldo Moro, 1/3 – tel: 085/4313620 – e-mail: [email protected]

Le lezioni, per una durata complessiva di 100 ore, si svolgeranno nelle aule della Confcommercio di Pescara, in Via Aldo Moro 1/3.

Trattasi di corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo, e pertanto al termine delle lezioni e al superamento dell’esame finale sarà consegnato ad ogni partecipante un attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Abruzzo e valido a tutti i fini di legge

L’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Tutte le persone interessate a svolgere l’attività di agente di commercio devono possedere i requisiti della Legge n. 204 del 03/05/1985, tra i quali viene per l’appunto previsto il superamento del corso abilitante.