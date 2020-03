CONSIGLIO REGIONALE: OK ALL’ORDINE DEL GIORNO SU CORONAVIRUS E CRISI ECONOMICA

La seduta odierna del Consiglio regionale si è aperta con le comunicazioni del Presidente della giunta e dell’Assessore alla Sanità, sull’emergenza coronavirus. Subito dopo su proposta del gruppo consiliare della Lega è stato presentato un ordine del giorno che impegna il governo regionale a costituire una cabina di regia composta “dalle migliori energie regionali in campo economico, giuridico, imprenditoriale e sociale, senza emolumenti” che si occupi di proporre misure per fronteggiare l’emergenza socio-economica riferita alle aree interne ed ai territori colpiti dai terremoti degli scorsi anni.

Tra le misure economiche proposte anche il contenimento della spesa pubblica delle partecipate regionali e interventi per il miglioramento del sistema bancario regionale. Dal punto di vista dell’emergenza sanitaria il documento della maggioranza propone di accelerare le procedure necessarie per consentire alle Asl l’assunzione straordinaria di medici e personale, di reperire risorse per l’acquisto urgente di apparecchiature e test diagnostici. Il documento è stato approvato a maggioranza con il voto contrario del M5S e il voto favorevole dei gruppi di centrosinistra.