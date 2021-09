CONSORZI BONIFICA, COLDIRETTI SODISFATTA PER RITORNO ALLE ELEZIONI STOP AI COMMISSARIAMENTI, UNA VITTORIA PER PROGRAMMARE FUTURO

Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per l’esito del tavolo verde della Regione Abruzzo in cui è stato condiviso, dopo il forte pressing della principale organizzazione agricola, il ritorno alle elezioni nei cinque Consorzi di Bonifica abruzzesi, attualmente commissariati. La data del ritorno alle urne – di cui si è parlato nel corso dell’incontro a Pescara al quale erano presenti anche i 5 commissari degli enti consortili – è stata indicata per domenica 27 febbraio 2022 e dovrà ora essere formalizzata attraverso l’indizione delle elezioni a cura dei commissari. Un grande risultato per Coldiretti che lo scorso 25 giugno a L’Aquila aveva chiesto ufficialmente il ritorno alla gestione ordinaria degli enti all’assessore regionale all’agricoltura Emanuele Imprudente in una riunione alla quale aveva partecipato anche il presidente nazionale dell’Anbi Massimo Gargano.

“Si tratta di una grande vittoria per Coldiretti ma anche un primo traguardo per gli agricoltori consorziati – dice Silvano Di Primio Presidente Coldiretti Abruzzo – con il ritorno alla gestione ordinaria si aprirà di fatto una stagione di opportunità collegate al Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) e di possibili investimenti che, se messi in campo con lungimiranza, potrebbero rivoluzionare la gestione di una risorsa importantissima come l’acqua in una regione che purtroppo da anni fa i conti con infrastrutture e impianti idrici fatiscenti e obsoleti”.

Per Coldiretti Abruzzo l’auspicio è quello di realizzare, insieme ad una riqualificazione del sistema irriguo con impianti moderni da cui scaturirebbe un ingente risparmio dell’acqua da utilizzare sui territori non serviti, forti azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, attraverso l’attuazione di progetti che possano incidere in modo determinante anche nella riduzione dei cambiamenti climatici, aumentando, nel contempo, la competitività delle filiere agricole produttive presenti sul territorio abruzzese.