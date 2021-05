CONTATORI A CELANO, IL CAM SI PREPARA A LANCIARE IL BANDO PER L’INSTALLAZIONE

Il Cam al lavoro per avviare uno studio di fattibilità che porterà al bando per l’installazione dei contatori a Celano. C’è fermento negli uffici del Consorzio acquedottistico marsicano per l’imminente avvio dell’iter che darà la possibilità di fornire agli utenti celanesi ancora sprovvisti i misuratori idrici. Un passo in avanti per fare in modo che ciascuno possa pagare solo l’effettivo consumo dell’acqua. “I nostri uffici sono già al lavoro per fare in modo che tutto sia pronto il prima possibile nell’interesse degli utenti e della città di Celano”, ha spiegato Alfredo Chiantini, presidente del consiglio di sorveglianza del Cam, “stiamo provvedendo all’avvio di uno studio che servirà per gettare le basi del futuro bando grazie al quale verranno installati i contatori idrici a tutti quegli utenti del Comune di Celano che ne sono ancora sprovvisti. È un ulteriore passo avanti che la nostra azienda fa per garantire un servizio sempre migliore ai propri utenti e soprattutto con meno disservizi”. Lo studio di fattibilità è già partito e presto i tecnici incaricati lo consegneranno ai vertici del Consorzio acquedottistico marsicano per fare in modo che venga analizzato e possa permettere di costruire il bando di gara per l’arrivo dei nuovi contatori. L’obiettivo è quello di concludere le procedure burocratiche nel più breve tempo possibile e dare la possibilità all’ente di fornire risposte concrete ai propri utenti.