CONTESTABILE VIAGGI SRL.: SANIFICATI ED IGIENIZZATI TUTTI I MEZZI

L’emergenza legata al diffondersi del COVID-19, non ha fermato tutti i lavori, c’è ne sono alcuni che per la loro utilità continuano, ma con gli accorgimenti dettati dai protocolli in materia.

Esempio è quello della Contestabili Viaggi SrL, che svolge un servizio giornaliero da Celano – Avezzano – L’Aquila – Ospedale San Salvatore – Ospedale Hospice.

La società ha igienizzato e sanificato tutti i mezzi in servizio, operazione che verrà ripetuta con regolarità per garantire a tutti, dipendenti e utenti la massima sicurezza.