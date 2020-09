CONTINUIAMO INSIEME A FAR CRESCERE CELANO, SANTILLI E I CANDIDATI DELLA LISTA “UNA CITTA’ DA AMARE” INCONTRANO I CITTADINI NEI LORO QUARTIERI

Continuiamo insieme a far crescere Celano, questa la parola d’ordine dei candidati della lista “Una Città da Amare”, che da domani inizieranno una serie di incontri rionali per un confronto con i residenti.

Il candidato Sindaco Settimio Santilli, insieme alla sua squadra, andrà a spiegare ai cittadini il programma che hanno intenzione di realizzare per i prossimi 5 anni, una serie di punti che vanno di fatto a proseguire il lavoro e le opere realizzate già in questi 5 anni di Amministrazione Comunale uscente.

Il primo appuntamento è previsto per domani 4 settembre con un incontro che si svolgerà nei rioni Tribuna / Muricelle; doppio appuntamento invece per domenica 6: il primo alle 18:30 in Rione Campitelli il secondo alle 21:00 nel quartiere Vaschette.

Lunedì 7 settembre sarà la volta dei rioni Pantane/Orto Presutti, martedì 8 settembre alle 19:00 appuntamento nella zona di Coste Aia e giovedì 10, alle 19:00 rione Crocifisso.