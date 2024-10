CONTO ALLA ROVESCIA PER LA SETTIMA STAGIONE DI PROSA INDIPENDENTE DEL TEATRO OFF DI AVEZZANO

Il via il 25 ottobre con uno spettacolo ad ingresso gratuito . Omaggio a Franco Califano con Maurizio Mattioli – Castello Orsini Colonna, Avezzano (AQ)

La stagione di prosa indipendente 2024/25 del Teatro OFF di Avezzano prenderà il via con l’anteprima di stagione “Tutto in un tempo piccolo – Tributo al Maestro Califano”, con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti, Salvatore Leggieri e Carmelo Zumbo che saranno in scena al Castello Orsini venerdì 25 ottobre alle ore 21 (Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria).

Maurizio Mattioli, attore e fine declamatore di versi, metterà in scena uno spettacolo teatrale dedicato al Maestro Franco Califano, suo amico e collega, per ripercorre la sua vita artistica dagli albori degli anni 60 fino alla sua scomparsa.

Il viaggio partirà dalla lontana atmosfera di “E la chiamano estate” fino alle sue ultime composizioni come “Un tempo piccolo”. Si passerà da momenti commoventi pieni di malinconia ad esilaranti monologhi di vita.

In scena con Mattioli, anche Alberto Laurenti, voce, chitarra classica, autore e arrangiatore di Califano degli ultimi vent’anni, Carmelo Zumbo al basso e Salvatore Leggieri alla batteria.

Nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, inoltre, a partire dalle ore 17.30, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso “Teatro in cerca d’Autore”, promosso dall’agenzia letteraria Ponte di Carta e Teatranti Tra Tanti, durante la quale sarà premiato il vincitore il cui testo verrà inserito all’interno della stagione teatrale del Teatro OFF.

Prenotazione obbligatoria: 366 655 5303 – [email protected]

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Gli abbonamenti della stagione 2024/25 del Teatro OFF sono in vendita presso il Punto informativo Largo Pomilio, ad Avezzano, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30. Sarà possibile acquistarli anche il 25 ottobre in occasione della serata di apertura.

Sarà sempre possibile acquistare i biglietti online su i-ticket oppure presso la libreria Ubik di Avezzano.

Costo abbonamento

– Intero: € 90,00

– Ridotto (Abbonati Teatro OFF, abbonati Stagione musicale e di prosa Teatro dei Marsi, iscritti laboratorio Teatranti Tra Tanti, diversamente abili): €70,00

– Ridotto per studenti under 25: €50,00

– Mini abbonamento 5 spettacoli: € 45,00

Costo biglietto

Intero € 13; ridotto € 10

Intero € 15; ridotto € 13 per “Falstaff e le allegre comari di Windsor” e “Elena, la matta”