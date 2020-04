CONTRO IL CORONAVIRUS A SUON DI MUSICA. ARTISTI UNITI PER IL PASCALE DI NAPOLI

La Musica per sostenere l’ospedale Pascale di Napoli. Al progetto presente anche la compositrice e cantante Greta Cipriani.

L’artista abruzzese Greta Cipriani

Il mondo intero sta combattendo contro una epidemia causata da un pericoloso virus, il COVID-19. Le città si sono svuotate. Non esiste più brusio e caos. Un silenzio violento ha aggredito le nostre esistenze frenetiche. Ognuno di noi vive le proprie personali angosce restando dentro casa. Reagire ci è sembrata l’unica cosa sensata da fare. Abbiamo quindi cercato di capire come poter sostenere le istituzioni e permettere loro di lavorare al meglio per fronteggiare l’emergenza, visto che in molti ospedali manca del materiale medico-sanitario. L’idea è stata quindi quella di raccogliere fondi da destinare a chi si sta occupando di cercare e sperimentare una cura contro il virus. Abbiamo quindi chiesto a tutti i nostri artisti di scrivere un brano che potesse descrivere attraverso il loro universo musicale il momento che ognuno di noi sta vivendo.

Il risultato è un album intitolato ”Here and Now”, fatto di composizioni pianistiche ma anche di elementi sonori di fondo, come quelli presenti nelle abitazioni, o provenienti dall’esterno: da quelle città silenziosamente assordanti al cui suono oramai tutti siamo abituati. Doneremo il 100% dei proventi alla Regione Campania che provvederà a destinare il denaro all’ospedale Pascale di Napoli dove un team di specialisti sta lavorando duramente ogni giorno per sperimentare una cura efficace contro il virus.

Il prezzo di base che abbiamo scelto è di 5,99€, ma si tratta di una formula “Pay what you want”, ovvero potete offrire anche di più se lo riterrete opportuno. Bisogna scrivere la propria offerta nel riquadro dove dice “Indica un prezzo”.

Tracklist:

01. Jordane Tumarinson – Le monde après

02. Wave of Sound – Breath

03. Raffaele Grimaldi – Confini

04. Federico Truzzi – Zweisamkeit

05. Laura Christie Wall – In Kindness

06. Noirepolde – Chimera

07. Feryanto – Nakurunaisa

08. Dario Crisman – I tetti e le nuvole

09. André Kellerberg – Beim Schälen der Zwiebel

10. Jeroen Elfferich – The Old Church

11. Michael Neal – Connection

12. Mr. Pianoman – Speranza

13. Greta Cipriani – Marea

14. João Alexandre Dias – A Brief Lament

15. Chris Boutilier – From the 12th Floor

16. Doug Thomas – Anxiety/Serenity 3 (with Mary Dunsford)

17. Massimo Natali – Hologram

18. David Fedele – Mezzanotte

19. Pedro Santos Sequeira – Bright Clouds Over Dark Skies 20. Jacob Rose – The Sun Rising Red 21. Lionel Scardino – Deep

Credits Master e post-produzione: BSR Studio | Artwork: BeatArt

Fonte e ascolto brani

https://www.bluespiralrecords.com/here-and-now?fbclid=IwAR3QjlbArgX-7BX1MKY9CaLdFEQt2TPS12FVd16EmBgJoKpqt4aixb9r-Ls