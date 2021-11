CONTROLLI ANTIDROGA DELLA POLIZIA SULLA COSTA NEI GUAI DUE GIOVANI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Nell’ambito dei servizi straordinari di contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore, soprattutto da parte dei più giovani che, specie nei fine settimana, affollano le piazze della “movida” nelle ore pomeridiane e serali, nella serata di ieri gli uomini del Commissariato di Atri hanno proceduto al controllo di numerosi ragazzi che sostavano nella centralissima Piazza Dante di Roseto degli Abruzzi.

Qui due giovani non accorgendosi dell’arrivo dei poliziotti che per l’occasione svolgevano il servizio antidroga, venivano sorpresi con alcune dosi di hashish. In particolare il uno è stato trovato in possesso di 27 dosi della sostanza stupefacente avvolti in involucri di cellophane a forma di caramella mentre l’altro aveva occultato una “caramella” della stessa sostanza nello zainetto che portava al seguito.

Essendo emersi inequivocabili elementi di reità a carico di uno dei due, i poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo ulteriori indizi dell’attività di spaccio dallo stesso avviata rinvenendo così e sequestrando materiale per il confezionamento delle dosi, un trita erbe e custodie vuote di bilancini di precisione.

All’esito delle operazioni un giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’altro segnalato al Prefetto per aver acquistato la sostanza per uso personale.

Inoltre Agenti della Volante hanno proceduto contravvenzionare gli utenti della strada per le violazioni accertate (nr. 2 per eccesso di velocità, 2 per mancata revisione e assenza di documentazione al seguito, 1 per assenza di cinture di sicurezza, e 1 per guida con patente revocata) per un importo complessivo di 3000 euro circa.