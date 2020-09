CONTROLLI NELLA SETTIMANA EFFETTUATI DALLA POLIZIA DI STATO NELLE STAZIONI DI MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO

2.034 identificati, 1 persona arrestata e 2 persone indagate, 204 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 93 treni scortati, 14 pattuglie automontate, 2 minori rintracciati. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nella settimana appena trascorsa.

Controlli intensificati nella stazione di Ancona C.le anche per l’operazione denominata “Alto impatto”, alla quale hanno partecipato 16 operatori del Compartimento Polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo ed unità della Squadra cinofili della Questura di Ancona. Alla fine dell’attività, gli Agenti, equipaggiati con smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti, hanno identificato oltre 300 persone e controllato decine di bagagli.

Gli operatori Polfer di San Benedetto del Tronto hanno tratto in arresto un ventenne italiano per i reati di violenze e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Gli Agenti, intervenuti su di un autobus per il trasporto pubblico per un giovane colto da un malore, sono stati da questo aggrediti. Una volta condotto negli Uffici di Polizia, persistendo nel proprio atteggiamento, ha anche danneggiato il mobilio.

La Polizia Ferroviaria di Ancona ha denunciato un 30enne italiano per minacce in danno di un Capotreno che, avendolo trovato senza biglietto, lo ha fatto scendere dal convoglio senza permettergli di risalirvi.

La Polziia Ferroviaria di Fabriano (AN) ha denunciato per i reati di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, una 40enne polacca che, ubriaca e molesta all’interno dello scalo ferroviario cittadino, ha minacciato ed ingiuriato gli agenti intervenuti su segnalazione dei viaggiatori. Oltre alla denuncia penale, la donna è stata sanzionata amministrativamente per l’ubriachezza e sottoposta a “daspo” urbano.

Sono stati rintracciati dalla Polizia Ferroviaria di Ancona e di Perugia due minori stranieri che si erano allontanati arbitrariamente dalle strutture che li ospitavano.