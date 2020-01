L’EPSO Ufficio europeo di selezione del personale ha aperto un bando di concorso per l’assunzione di nuovi amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi presso la Commissione Europea. Il bando riguarda due gradi di uno stesso profilo, ovvero AD: sono disponibili 20 posti per grado AD 9 e 85 per il grado AD 7, per un totale di 105 posti.