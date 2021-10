COOPSTARTUP ABRUZZO: COOPFOND E LEGACOOP ABRUZZO SUPPORTANO LE COOPERATIVE CON 6MILA EURO A FONDO PERDUTO

C’è tempo fino all’8 novembre per partecipare a Coopstartup Abruzzo, il bando promosso da Coopfond con Legacoop Abruzzo per sostenere concretamente la nascita di nuove cooperative, generando opportunità imprenditoriali e lavorative. Il bando si rivolge a gruppi di almeno 3 persone che intendono costituire una cooperativa con sede legale e/o operativa in Abruzzo e alle cooperative già costituitesi dal 1° gennaio 2019.

Per i gruppi/neocooperative che supereranno la prima fase di selezione è previsto un percorso di formazione e accompagnamento verso la costituzione della cooperativa. I progetti che supereranno la seconda fase di selezione si aggiudicheranno un contributo di 6mila euro a fondo perduto. Inoltre beneficeranno di un voucher formazione nei 12 mesi successivi con certificazione su pacchetto sicurezza (addetto antincendio e addetto primo soccorso) convenzionato con NXS, un voucher per l’assistenza nei 12 mesi successivi per la presentazione e fino alla rendicontazione di progetti su misure e bandi in uscita (Legacoop Abruzzo), un voucher per l’assistenza nei 12 mesi successivi per implementare l’attività di comunicazione (Legacoop Abruzzo), dell’intervento nel capitale di rischio , da parte di Coopfond, con un moltiplicatore fino ad un massimo del 200% rispetto al capitale dei soci cooperatori, dell’accesso ai benefici della Convenzione “Coopfond – Banca Etica” che prevede tra l’altro l’erogazione di microcredito, della possibilità di attivare gli altri prodotti finanziari di Coopfond a sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione.

Il bando Coopstartup Abruzzo è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente di Legacoop Abruzzo, Luca Mazzali, anche agli studenti di Economia dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio, con cui c’è uno stretto legame di collaborazione. «Il nostro ruolo – ha sottolineato Mazzali – è quello di dare assistenza al percorso autoimprenditoriale e mettere a disposizione risorse economiche, servizi, strumenti, competenze e relazioni del nostro mondo. Siamo convinti sia una grande sfida voler riaffermare il modello cooperativo sul territorio e vogliamo essere di sostegno alle nuove iniziative che stanno nascendo e nasceranno in Abruzzo».

L’iniziativa è sostenuta dalle cooperative del territorio aderenti all’associazione Adrilog, Citigas, Horizon, Cantina Tollo, Consorzio Abitare Abruzzo, BCC Pratola Peligna, Nexus formazione e patrocinata da Regione Abruzzo, Città di Pescara, Città de L’Aquila, Comune di Chieti, Comune di Teramo, CCIAA Chieti-Pescara, Università D’Annunzio, CCIAA Gram sasso d’Italia, per il prezioso patrocinio.