Corecom, ad Avezzano riunione con le testate on line marsicane

Si è svolta ieri pomeriggio ad Avezzano una riunione operativa tra gli editori delle testate on line marsicane e la componente del Co.re.Com Abruzzo, con delega all’informazione on-line, Roberta Galeotti. L’iniziativa fa seguito ad un precedente incontro in cui il presidente del Co.re.com Giuseppe La Rana ha deciso di raccogliere l’invito e le istanze degli editori Marsicani, i quali anche in questa occasione hanno ribadito la necessità di una legge regionale dell’editoria che conferisca pari dignità al giornalismo on line. I rappresentanti presenti hanno chiesto al Corecom di stimolare la governance regionale affinché prenda maggiore coscienza delle esigenze dell’editoria abruzzese e provveda – allineandosi anche a quanto già fatto in altre regioni italiane – a colmare un vuoto normativo. Testate on line e Co.re.Com si sono dati appuntamento nel capoluogo abruzzese in cui, auspica Roberta Galeotti, si potrà ampliare la platea provinciale degli editori raggiungendo una presenza ancora più consistente. Nelle prossime settimane proseguiranno le interlocuzioni con i rappresentanti dell’editoria delle altre province abruzzesi.