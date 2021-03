CORONAVIRUS. 4 POSITIVI ALLA SCUOLA DI PATERNO, IL SINDACO DI PANGRAZIO NE ORDINA LA CHIUSURA

Spuntano 4 positivi alla scuola di Paterno, il sindaco ordina la chiusura Spuntano quattro positivi, due bambini e due insegnanti, alla scuola dell’infanzia della frazione di Paterno, il sindaco, Gianni Di Pangrazio, informato dalla Asl 1, dispone la chiusura immediata del plesso scolastico. La sospensione temporanea delle attività didattiche nella scuola, per un periodo di 10 giorni, è mirata ad evitare la diffusione del contagio da Covid: i 4 sono risultati positivi al test antigenico per Covid variante brasiliana. Il sindaco ha disposto anche la sanificazione straordinaria dell’edificio scolastico e delle pertinenze: il compito è stato affidato al dirigente scolastico del plesso di Paterno. La Asl, invece, ha fatto scattare la quarantena con isolamento domiciliare degli alunni, del personale docente e non docente fino all’esito negativo del tampone di controllo previsto dal protocollo Covid-19.