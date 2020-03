CORONAVIRUS, 50ENNE DI VO’ SCAPPA DALLA QUARANTENA DELLA ZONA ROSSA PER ANDARE A SCIARE E SI ROMPE IL FEMORE: SCOPERTO DAI MEDICI

Fugge dalla quarantena per andare a sciare, ma si rompe il femore e viene scoperto dai medici. È successo a un uomo di 50 anni di Vo’, il paese veneto messo in quarantena per la presenza di casi di Coronavirus. In ogni modo, l’uomo è risultato negativo al virus, ma ha comunque violato un divieto ufficiale. Il 50enne è riuscito a scappare dalla quarantena per andare in Trentino a sciare. Sulle piste però, si è fratturato una gamba e quando è stato portato negli ospedali di Cavalese e Trento la sua fuga è stata scoperta. Nessuno si sarebbe accorto della sua fuga se non si fosse fatto male. Dopo i primi accertamenti il 50enne è stato portato a Trento poiché necessitava con urgenza di un intervento.Durante il ricovero, il personale sanitario ha adottato tutte le precauzioni necessarie ed è stato sottoposto al test. Risultato negativo è stato poi operato, ma ora è stato segnalato ai Carabinieri e alla Procura per aver treasgredito il decreto governativo.