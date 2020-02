CORONAVIRUS, 50ENNE RICOVERATO IN ISOLAMENTO ALL’OSPEDALE DI AVEZZANO

Un uomo 50enne della Valle Peligna è stato ricoverato in isolamento all’ospedale di Avezzano. E’ in attesa dell’esito delle analisi che, tra l’altro, sono state inviate anche allo Spallanzani di Roma. Il 50enne si era sentito male in casa. Secondo quanto ha riferito ai medici, era tornato due settimane prima dalla Cina dove vi si era recato per motivi di lavoro. Domenica sera ha chiamato il 118 perché aveva febbre alta, tosse e vomito. E’ stato trasportato, quindi, d’urgenza con un’ambulanza attrezzata all’ospedale di Avezzano.

Fonte:ilcentro.it