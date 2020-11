CORONAVIRUS, 753 MORTI E CONTAGI IN AUMENTO

Nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2020 è stato diffuso dal ministero della Salute il nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia. I nuovi casi di Covid-19 sono 34.283 (ieri 32.191), su 234.834 tamponi effettuati (ieri 208.458). Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 1.272.352 unità. Sono 58 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre i nuovi decessi sono 753 (ieri 731, in totale dall’inizio della pandemia 47.217).Le persone attualmente positive sono 743.168. Il totale dei dimessi/guariti è pari a 481.967 (incremento di 24.169 unità).Il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati è al 14,6% (nella giornata di martedì l’indicatore era al 15,47%).

Coronavirus, i contagi Regione per Regione

Ecco i nuovi casi Regione per Regione:

Lombardia: 7.633

Piemonte: 3.281

Campania: 3.657

Veneto: 2.972

Emilia-Romagna: 2.371

Lazio: 2.866

Toscana: 2.508

Sicilia: 1.837

Liguria: 775

Puglia: 1.368

Marche: 479

Abruzzo: 641