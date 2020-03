CORONAVIRUS. A PESCINA UN NUOVO CASO DI CONTAGIO

RIPORTIAMO IL POST DEL SINDACO DI PESCINA IULIANELLA:

Ho ricevuto nella giornata di ieri, alle ore 17:00 circa, la notizia di un altro caso positivo al #Covid19. 😟

A distanza di 24 ore dalla notizia in via ufficiosa, dopo centinaia di telefonate per pregare di ricevere una comunicazione ufficiale, ancora nulla. Sono amareggiato, deluso, arrabbiato di questo comportamento. Ricordo a me stesso che la tempestività in certe situazioni potrebbe evitare nuovi ulteriori casi di contagio. Ma tant’è, ne prendo atto. 🤦‍♂

Ringrazio esclusivamente gli operatori sanitari e i medici della Asl con cui sono in stretto contatto per aiutare il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica a ricostruire la rete di contatti sociali del paziente, nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali! 👏🏻

Prendo atto che la Città di Pescina e la Valle del Giovenco risultano essere i territori nell’aquilano più colpiti da questa emergenza epidemiologica da Coronavirus. Nelle prossime ore, terrò una riunione nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per valutare con attenzione il quadro che si va delineando, in vista anche del picco atteso nei prossimi giorni.

Non sono escluse ulteriori iniziative atte a contrastare con maggiore incisività questo virus. 🦠

Desidero formulare a nome della Città che rappresento gli auguri di pronta guarigione al nostro concittadino ed un abbraccio alla famiglia. Passerà presto, forza💪🏻 ♥