CORONAVIRUS, ABRUZZESE TORNATO DALLA CINA IN ISOLAMENTO ALL’OSPEDALE DI CHIETI

Sono scattati i protocolli di sicurezza all’Ospedale di Chieti per un abruzzese che, tornato dalla Cina, ha cominciato a presentare sintomi di febbre alta e tosse. L’uomo si è spontaneamente presentato al pronto soccorso del “Santissima Annunziata” e da qui, in sorveglianza sanitaria, è stato trasferito nel reparto di malattie infettive (dove è ricoverato in isolamento) per essere sottoposto agli accertamenti necessari per formulare la diagnosi. Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione fa sapere che “Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Chieti non è mai stato chiuso ed è perfettamente operativo”.