In Abruzzo si registrano 375 nuovi positivi su 3862 tamponi analizzati. 156 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 116 a quella di Teramo, 43 a quella di Pescara, 35 quella di Chieti, 1 fuori Regione e 24 sulla cui provenienza sono corso delle verifiche. Nessun decesso. I ricoverati in malattie infettive sono 228, in terapia intensiva 18 (+2). Gli attualmente positivi sono 3742 (+213)