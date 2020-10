CORONAVIRUS ABRUZZO: UN MORTO IN PROVINCIA DELL’AQUILA

In Abruzzo si è raggiunto il picco di 221 contagiati su 3718 tamponi effettuati. C’è una vittima, un uomo di 60 anni che si è spento in provincia dell’Aquila. Tra i contagiati si contano un bambino di appena 4 mesi ed un uomo ultracentenario.

I dati rilevati: 76 in provincia dell’Aquila, 34 in provincia di Chieti, 33 in provincia di Pescara, 75 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi (numero calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) salgono a 2513 (+219).

I pazienti ricoverati sono 183 (+1), 13 dei quali (uguale rispetto a ieri) in terapia intensiva, 2330 sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono 3187 i pazienti dimessi/guariti.

I dati sono comunicati dall’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.