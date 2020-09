CORONAVIRUS. AUMENTO NOTEVOLE DEI CONTAGI, 1907 NUOVI CASI

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia non sono incoraggianti. Un netto aumento dei contagi è stato registrato oggi in Italia: sono quasi duemila, 10 le vittime secondo l’ultimo bollettino. L’Organizzazione mondiale della sanità si è dichiarata molto preoccupata per la riduzione della quarantena in Francia e per i numeri in crescita in Europa. Israele da oggi sarà i in lockdown per 3 settimane, restrizioni anche in Inghilterra. Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus nel mondo. In Spagna registrati 11.291 contagiati e 162 morti in 24 ore.