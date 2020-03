Coronavirus, caos all’ospedale di Teramo. 40 contagiati tra medici e infermieri

Teramo. All’ospedale Mazzini il numero dei contagiati tra il personale sanitario, è salito a quota 40. I reparti coinvolti sono 6. La Asl sta monitorando la delicata situazione e nelle primissime ore di domani ci potranno essere aggiornamenti importanti.

Il sindaco Gianguido D’Alberto ritiene necessaria una gestione commissariale: «L’ospedale Mazzini deve essere sanificato e blindato, le notizie che arrivano in queste ore dai bollettini giornalieri della Asl e dai risultati dei tamponi che, dopo le innumerevoli richieste, si stanno effettuando in forma spinta al personale sanitario e ai pazienti ospedalieri, confermano la nostra più grande preoccupazione, che l’ospedale Mazzini e gli altri presidi ospedalieri stanno diventando i punti di principale concentrazione di casi positivi che crescono in maniera esponenziale e in modo gravemente diffuso»

fonte: Il Centro