Italia ferma fino a dopo Pasqua. A comunicarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’informativa in Senato sulla discussione in merito all’emergenza coronavirus, dove ha confermato il prolungamento delle misure restrittive adottate dal governo per contenere la diffusione dell’epidemia.

Il capo del dicastero della salute ha evidenziato che non si può abbassare la guardia.