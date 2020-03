Coronavirus, Conte. 400 milioni in aiuti alimentari per i cittadini

Roma. Il Governo sta varando misure straordinarie per fronteggiare l’acuirsi della crisi economica dovuta all’emergenza sociale del coronavirus. Sono stati stanziati 4,3 miliardi di euro per i comuni, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 400 milioni, per aiutare i cittadini che non possono garantirsi i beni alimentari di prima necessità. Inoltre, si sta ipotizzando di istituire un reddito di emergenza.

fonte: Ansa